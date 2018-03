Past Midnight - Netflix plant Superhelden-Film mit Keanu Reeves

Es vergeht derzeit kaum ein Tag, an dem der ambitionierte Streaming-Anbieter Netflix nicht eine neue Produktion als Serie oder Film ankündigt und damit die großen Produktionsstudios mächtig unter Druck setzt.

So möchte man künftig Marvel & Co. Konkurrenz machen und kündigt mit Past Midnight einen neuen vielversprechenden Superheldenfilm an.

Wird Keanu Reeves zum Superhelden?

Für die Hauptrolle ist niemand geringeres als Keanu Reeves vorgesehen, der zuletzt als knallharter Auftragskiller John Wick ein fulminantes Comeback auf der großen Kinoleinwand absolvierte.

Nun soll er für Netflix eine »neue Art von Superhelden« werden. Sehr viel mehr wird über die Handlung noch nicht verraten. Das Drehbuch schreibt Todd (TJ) Fixman, Autor der Ratchet & Clank Spielereihe und des gleichnamigen Kinofilms.

Avengers-Regisseure drehen Netflix-Film

Den Matrix-Star werden die Regisseure Rick Famuyiwa (Dope) und die Russo-Brüder ins rechte Licht setzen. Während Famuyiwa zuletzt den DC-Film Flash in Szene setzen sollte, arbeiten die Brüder Joe und Anthony Russo derzeit an den neuen Marvel-Filmen Avengers: Infinity War und das Sequel Avengers 4, die als nächstes in die Kinos kommen.

Wann wir Keanu Reeves im Netflix-Film als Superhelden sehen werden, steht noch aus. Als nächstes dürfen wir uns auf seine Rückkehr als eiskalter Auftragskiller in John Wick 3 von Regisseur Chad Stahelski freuen. Kinostart ist für den 23. Mai 2019 angekündigt.

