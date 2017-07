Avengers: Infinity War - Weitere Bösewichte bestätigt: Thanos' Black Order

Die Dreharbeiten zu Marvel's Avengers: Infinity War wurden vor wenigen Tagen erfolgreich abgeschlossen. Auf der D23 Expo stellte Disney am Wochenende den neuen Avengers-Spektakel den Fans vor und bestätigte weitere Bösewichte neben dem Oberschurken Thanos: Seine Black Order aus den Marvel Comics.

Avengers 3 & 4: Marvel-Chef bestätigt das Ende für beliebte Superhelden

Bösewichte Thanos & Black Order

In den Comics besteht die Black Order mit Thanos als ihr Anführer aus den Charakteren Corvus Glaive, Black Swan, Ebony Maw, Supergiant, Proxima Midnight und Black Dwarf. Sie treten in den Marvel Comics seit New Avengers #8 aus dem Jahr 2013 auf und besteht aus einer Gruppe von außerirdischen Söldnern.

Im Kinofilm werden jedoch nicht alle ihren Auftritt erhalten, sondern lediglich Corvus Glaive, Proxima Midnight, Ebony Maw und dem neuen Charakter Cull Obsidian, der an Stelle von Black Dwarf mitspielen wird.

Außerdem stellt sie Marvel als die Kindern von Thanos (Josh Brolin) vor und sind somit Geschwister von Gamora (Zoe Saldana) und Nebula (Karen Gillan). Wer die einzelnen Rollen übernehmen wird, ist noch nicht bekannt. Jedoch werden sie scheinbar mittels CGI und Motion Capture zum Leben erweckt.

Bösewichte Black Order in Black Panther dabei?

Ein weiterer interessanter Aspekt ist, dass es in den Comics eine Verbindung zwischen der Black Order und dem Superhelden Black Panther aus Wakanda gibt. Ob auch im kommenden Kinofilm Black Panther die Black Order ihren Auftritt haben werden, wird noch nicht verraten.

Erster Trailer zu Infinity War

Die vielen Besucher der D23 Expo durften bereits exklusiven einen ersten Trailer zu Marvel's Avengers: Infinity War vorab sehen. Wann er für alle zur Verfügung stehen wird, steht noch aus.

Avengers 3 & 4 im Kino

Marvel's Avengers: Infinity War kommt nächstes Jahr am 26. April 2018 in die deutschen Kinos. Die direkte Fortsetzung mit Avengers 4 folgt ein Jahr später am 25. April 2019.

Zuvor hat Black Panther am 15. Februar 2018 mit seinem ersten Solo-Abenteuer auf der großen Leinwand seinen Auftritt.

Josh Brolin just unveiled the Black Order and Infinity Gauntlet at D23. #InfinityWar pic.twitter.com/UHrH68Ax0c — Brandon Davis (@BrandonDavisBD) July 15, 2017