Pathfinder: Kingmaker - Ein königliches Rollenspiel?

Altmodische Rollenspiele sind wieder in Mode. Jene komplexen Monsterspiele, die uns viele Dutzend Stunden vor den Monitor fesseln, mit Charakteren mitfiebern und gegen Bosse der Drachen- oder gar Gottklasse antreten lassen, sind in unserer eher auf kurzweilige Unterhaltung getrimmten Zeit wieder erfolgreich. Einen nicht unerheblichen Anteil am Revival isometrischer Rollenspiele hat dabei Obsidian Entertainment, die mit Pillars of Eternity und Tyranny in den letzten beiden Jahren gleich zwei dicke Rollenspiel-Bretter ablieferten.

Einer der Gründer von Obsidian Entertainment ist Gamedesigner und Autor Chris Avellone. An Pillars of Eternity arbeitete er als Narrative Designer, vorher hatte er unter anderem schon die Hände bei Alpha Protocol, Neverwinter Nights 2 und Fallout: New Vegas im Spiel. Unter Rollenspiel-Experten besonders bekannt ist eines seiner ersten großen Spiele: Planescape: Torment. Nach seinem Weggang von Obsidian Entertainment 2015 wurde zuerst seine Mitarbeit an Divinity: Original Sin 2 bekannt.



Doch derzeit arbeitet er an einem weiteren interessanten Projekt. Pathfinder: Kingmaker ist ein Abenteuer aus dem Dungeons&Dragons-ähnlichen Pen&Paper-System Pathfinder, das vom russischen Studio Owlcat Games entwickelt wird. Eine Kickstarterkampagne brachte im Juni 2017 nahezu eine Million Dollar ein, die Veröffentlichung ist für August 2018 geplant.

Wir haben uns Chris Avellone geschnappt, um mit ihm über das Spiel zu reden, vor allem aber auch über die Schwierigkeiten und Herausforderungen von Charakterdesign und Storytelling. Außerdem haben wir uns in die Demo des Spiels gestürzt und nach der Antwort auf die Frage gesucht, warum wir ein Spiel spielen sollten, das in weiten Teilen schon lange existiert und das wir vielleicht schon in seiner Pen&Paper-Ausführung erlebt haben.

Die Herausforderung der Regentschaft

Pathfinder ist ein Pen&Paper-Rollenspiel, das mit einigen Anpassungen auf dem Regelwerk von Dungeons&Dragons 3.5 basiert. Allerdings spielt man darin nicht in den Vergessenen Reichen, den Forgotten Realms (Schauplatz von Baldur's Gate, Icewind Dale oder Neverwinter Nights), sondern auf dem Planeten Golarion, der in einem Multiversum mit vielen anderen Welten angesiedelt ist. In den River Kingdoms finden wir dort die Stolen Lands, ein umkämpftes Niemandsland, über das keines der angrenzenden Reiche jemals wirklich Herr werden konnte.

Bis jetzt. Als neuer Herrscher über eine kleine Baronie der Stolen Lands kommt uns die Aufgabe zu, nicht nur das junge, zerbrechliche Reich zu verteidigen, sondern es überhaupt erst richtig aufzubauen. Das ist auch der Grund, warum sich Entwickler Owlcat Games dazu entschlossen hat, den Abenteuerpfad Kingmaker als Grundlage für ihr Spiel zu nutzen: Die Entwickler wollen so Open-World-Elemente ins Spiel bringen und uns mehr Kontrolle darüber verleihen, wie und in welchem Tempo unsere Geschichte verläuft.

Dieses Setting bietet nicht bloß den üblichen Pfad des Abenteuers, sondern eben auch die Herausforderungen eines Herrschers: die Fallstricke der Diplomatie, Krieg und Frieden sowie die Bedürfnisse der Untertanen. Unser Königreich können wir erweitern: 14 Regionen dürfen wir uns einverleiben, mehr als 100 Projekte im Königreich verwirklichen und 300 unterschiedliche, teils zufällige Events innerhalb unserer Herrschaft erleben.

Sechs Module, eine Geschichte, viele Charaktere

Das Ganze spielt sich in den vollen sechs Teilen des Pen&Paper-Abenteuers ab. »Es gibt eine große Geschichte«, erzählt uns Avellone. »Jedes der Module ist ein Kapitel, das in der Regel auf ein bestimmtes Element oder eine spezielle Gefahr fokussiert ist, aber gleichermaßen mit der großen Geschichte zusammenhängt.« Wir spielen also nur eine Vorlage nach? Wieso sollten Pen&Paper-Veteranen den Kingmaker-Pfad am PC erneut spielen wollen?

Die Antwort liegt in den Charakteren, sagt Avellone. »Was macht ein Pen&Paper-Abenteuer wirklich aus? Die Spieler am Tisch. In einem Computerspiel sind diese Spieler du - und deine Begleiter. Alle können eigene Geschichten mitbringen, die in den Plot eingewoben werden. Je nachdem mit wem du reist, kann das Abenteuer plötzlich nicht mehr nur eine, sondern mehrere Geschichten haben, basierend darauf, welche Verbündeten du dir gesucht und welche Entscheidungen du getroffen hast.«



Es wird klar, warum Owlcat Games sich zu diesem Zweck gerade Avellone ausgesucht hat, der sich vor allem mit Charakterdesign einen Namen gemacht hat. Die Kingmaker-Story mag bereits existieren, die Charaktere und ihre Abenteuer geben dem Team jedoch Freiheiten bei der Ausgestaltung.

»Wir verwenden den Kingmaker Abenteuer-Pfad als Grundlage und entwerfen darauf aufbauend größere Handlungsbögen für einzelne Bereiche und NPCs,« führt Avellone weiter aus. »Basierend auf dem zugrundeliegenden Material fügen wir weitere Inhalte hinzu. Manche Charaktere werden im Pfad nur am Rande erwähnt. Das gibt uns die Möglichkeit, sie auszuarbeiten und darüber weitere Elemente einzubringen, die eine Vorahnung auf die kommenden Ereignisse liefern. Und wir bringen natürlich Begleiter ins Spiel, mit ihren eigenen Handlungsbögen, was gleichbedeutend ist mit dem Hinzufügen mehrerer paralleler Geschichten zu einem Computerspiel.«