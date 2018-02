Playerunknown's Battlegrounds wird ein eSport-Titel: Vom 22. bis 25. März findet in Bukarest das PGL PUBG Spring Invitational statt, bei dem 16 Teams um einen Preispool von 100.000 Dollar kämpfen. Während elf Teams auf Einladung hin teilnehmen, werden fünf Startplätze in Online-Qualifikationen erfochten.

Weitere Informationen über Teilnehmer, Format und Spielplan sollen in den nächsten Tagen und Wochen veröffentlicht werden. Hier findet ihr die offizielle Website der eSports-Veranstaltung. Veranstalter PGL zeichnet sich auch für das Dota-2-Turnier »The Bucharest Major« verantwortlich, das Anfang März stattfindet.

Wie die Entwickler bereits in Interviews bekannt gaben, wollen sie das Jahr 2018 dafür nutzen, ihren Battle-Royale-Erfolg PUBG im internationalen eSport zu platzieren. Dafür eröffnete man bereits Zweigstellen der PUBG Corporation in China, Japan und den USA. Als nächstes folgt eine Niederlassung in den Niederlanden, welche die europäischen Geschicke lenken soll.

