In einer Fragerunde sprach XCOM-Urvater Julian Gollop über sein in der Entwicklung befindliches Strategiespiel Phoenix Point. So wurde bekannt, dass im März eine Demo des Titels erscheinen soll. Die wird aber nur Fig-Backern ab der Luxury-Deluxe-Stufe zur Verfügung stehen, sprich: Wer 50 Dollar oder mehr zur Entwicklung beigesteuert hat, darf die Demo spielen.

Zudem gab Gollop bekannt, dass Fig-Backer Zugang zur Alpha-Version erhalten werden, wenn diese einen spielbaren Zustand erreicht hat.

Abkehr von rundenbasierter Geoscape

Außerdem ging er auf die Frage ein, warum er sich gegen eine rundenbasierte Geoscape entschieden hat und nun auf eine Echtzeit-Berechnung der strategischen Übersichtskarte setzt. So wolle er eine Welt erschaffen, in der »wie in X-COM: Apocalypse« alles gleichzeitig passieren könne. Doch keine Angst: Die Kämpfe auf den Maps sollen nachwievor rundenbasiert ablaufen.

Phoenix Point möchte eine Fusion der besten Tugenden der Klassiker XCOM und Fallout bieten. Nach dem Erwachen finsterer Aliens aus dem Meer übernimmt der Spieler die Rolle des Kommandanten beim »Phoenix Project«, um die Welt mit einer Soldatengruppe zu retten. Besonders dabei wird sein, dass die Aliens stetig mutieren, um sich den Taktiken der Spieler anzupassen - also eine eigene Evolution durchlaufen.

Phoenix Point hatte auf der Crowdfunding-Plattform Fig über 750.000 Dollar eingespielt und soll noch 2018 für PC erscheinen.