Pillars of Eternity 2: Deadfire - Release um einen Monat verschoben

Die Veröffentlichung von Pillars of Eternity 2: Deadfire verschiebt sich um einen Monat. Neues Release-Datum ist der 8. Mai 2018. Das gaben Obsidian Entertainment und Versus Evil in einem Statement bekannt. Es sei noch einiger Feinschliff am RPG nötig, nachdem das Feedback aus der Beta gesammelt wurde:

"Wir wissen, dass ihr genauso gespannt wie wir auf die kommende Veröffentlichung von Pillars of Eternity II: Deadfire seid. Wie ihr sicherlich vermutet habt, ist Deadfire ein riesiges Spiel und bedeutend größer als das ursprüngliche Pillars of Eternity. Obsidian hat härter als Abydon selbst gearbeitet, um jeden Zentimeter davon großartig zu machen und auch all das großartige Feedback einzubauen, das wir von jedem bekommen haben, der die Backer Beta gespielt hat."

So viel länger müssen Rollenspiel-Fans also nicht warten ehe sie mit ihrem Schiff in See stechen und das Todesfeuer-Archipel erkunden können. Pillars of Eternity 2 wird in drei verschiedenen Sondereditionen erhältlich sein. Alle weiteren Infos zu den Verkaufsversionen und Vorbesteller-Boni findet ihr in unserer Übersicht.

