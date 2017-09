Die besten Piratenspiele - Hier dürft ihr euch als Seeräuber austoben

Harr! Piraten üben seit jeher eine ganz besondere Faszination auf die Menschen aus. Eigentlich handelt es sich dabei ja um einen Haufen Gesetzloser, die sich durch Diebstahl, Mord und andere Verbrechen einen ebenso üblen Namen wie Ruf aufgebaut haben. Doch nicht zuletzt durch zahlreiche Filme und auch Romane wurde die Piraterie ein wenig "romantisiert", so dass wir mit dem ein oder anderen Halunken dieser Zunft nur zu gerne sympathisieren. Im Bereich der Computer- und Videospiele ist das nicht anders: Auch dort gibt es zahlreiche Abenteuer, bei denen wir in die Rolle eines Piraten schlüpfen. Die besten davon haben wir jetzt für euch in einer Liste zusammengestellt.

Bei dieser Liste handelt es sich um eine persönliche Auswahl, die möglichst viele Facetten des Genres abdecken soll und keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Wenn ihr hier euren Lieblings vermisst, schreibt es doch in die Kommentare, was euch gerade an diesem Spiel so begeistert.

Ausblick: Neben den bereits veröffentlichten Spielen haben wir ab Seite 6 (Blackwake) auch einige Piraten-Abenteuer in unsere Liste aufgenommen, die noch gar nicht (offiziell) auf dem Markt sind. Dennoch schätzen wir ihr Potenzial als groß genug ein, um ebenfalls einen Platz in unserer Übersicht zu verdienen. Es mag letztendlich vielleicht anders kommen, doch da müsste uns der Klabautermann schon einen gehörigen Strich durch die Rechnung machen.

Sid Meier's Pirates!

Genre: Action-Adventure

Release: 1987

Modell: Buy2Play zirka 10 Euro

Gleich das erste Spiel in unserer Liste ist gleichzeitig auch eines der ältesten. Denn das Original feierte von Sid Meier's Pirates! bereits im Jahr 1987 sein Debüt - unter anderem auch auf dem PC. In den Folgejahren gab es mehrere Remakes und Portierungen, die das Spielgeschehen unter anderem in ein moderneres 3D-Gewand gepackt haben. Am bis heute motivierenden Prinzip hat sich jedoch nichts geändert: Ihr schlüpft in die Rolle eines Piraten, der sich in der Karibik einen Namen machen muss. Zu diesem Zweck macht ihr all das, für das die Seeräuber so berühmt-berüchtigt geworden sind: Ihr kapert Schiffe, duelliert euch mit dem Säbel, geht auf Schatzsuche und legt euch mit Nationen wie Frankreich, Spanien und den Niederlanden an. Dank zugänglicher Steuerung, kleineren Quests und einem Handelssystem ist dabei auch stets für Langzeitmotivation gesorgt.

