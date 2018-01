PixARK - Mix aus Minecraft und ARK angekündigt

Publisher Snail Games gab bekannt, dass mit PixARK ein Mix aus Minecraft und ARK: Survival Evolved in den Early Access startet. Im März soll das Spinoff auf Steam und im Game-Preview-Programm für Xbox starten.

Den Spieler erwartet in PixARK eine Welt voller gefährlicher Dinosaurier, magischer Kreaturen und spannender Abenteuer. Crafting und Basenbau sollen wie bei der großen Vorlage zum Gameplay gehören, auch der klassische Survival steht auf der Tagesordnung. Im Charakter-Editor lässt sich die Spielfigur den eigenen Wünschen anpassen. Die Spielwelt wird dabei wie in Minecraft prozedural generiert.

Im Multiplayer kann man mit Freunden einen Stamm gründen und geht dann gemeinsam auf Dinosaurier-Jagd oder unterwirft riesige Drachen, auf deren Rücken man dann die Spielwelt bereist.

Nach dem riesigen Erfolg von ARK: Survival Evolved findet nun also ein knuffiger Ableger seinen Weg zu uns, der die knallharten Survival-Elemente des Dino-Spiels mit der niedlichen Optik eines Minecraft kombinieren will. Ersten Screenshots und Videobildern zufolge könnte das durchaus gelingen.

Die Systemanforderungen auf Steam halten sich moderat. Spielern, denen das unverschämt hardwarehungrige Ark mit ihrem Mittelklasse-System verwehrt geblieben ist, können dem Franchise ab März in PixARK einen Besuch abstatten.

PixARK - Screenshots aus dem ARK-Minecraft-Spinoff ansehen

