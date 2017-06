Playerunknown's Battlegrounds - Bekommt offiziellen Zombie-Modus!

Nachdem die PUBG-Community bereits komplett eigenständig einen Zombie-Spielmodus in Playerunknown's Battlegrounds auf die untoten Beine gestellt hat, zieht der Entwickler jetzt nach. Das Battle-Royale-Spiel bekommt einen offiziellen Zombie-Modus. Darin übernimmt ein Großteil der Spieler die Rolle der hirnhungrigen Untoten und jagt eine kleine Anzahl menschlicher Teilnehmer - die müssen logischerweise mit allen Mitteln ums Überleben kämpfen.

Der Vorteil der Menschen: Sie können die üblichen Knarren, Ausrüstungsgegenstände und Verbandswerkzeuge benutzen. Der Vorteil der Zombies: Pure Masse. Ein sehr spannendes Konzept - allerdings wissen wir noch nicht, wann der Modus live geht. Was die Entwickler aber verraten: Das Zombie-Gemetzel wird kein Teil des eigentlichen Spiels, sondern ein optionaler Zusatzmodus, von dem man sich auch nicht an der Entwicklung des herkömmlichen Survival-Spiels abhalten lassen will.

Inspired by @PUBGpartners on @Twitch, zombies are coming to PUBG. There's no ETA yet but here's a sneak peek. #PUBGxE3 pic.twitter.com/IKKAZnl4Ml