Das große Juni-Update für Playerunknown's Battlegrounds steht in den Startlöchern und bringt eine ganze Reihe an Neuerungen mit. Auf den Testservern ist der Patch bereits ab dem heutigen Mittwoch spielbar und sollte alles stabil laufen, werden die Änderungen bereits am Donnerstag, den 29. Juni in den Live-Betrieb gehen.

Der dritte Monats-Patch krempelt das Loot-Balancing von PUBG um und sorgt für eine fairere Item-Verteilung. Allerdings gibt es auch noch eine ganze Reihe anderer Neuerungen - wir fassen die wichtigsten Punkte zusammen:

Neu: Groza Sturmgewehr in 7,62mm - kommt ausschließlich in Airdrops vor

in 7,62mm - kommt ausschließlich in Airdrops vor Neu: P18C Pistole in 9mm - verfügt über einen vollautomatischen Feuermodus

in 9mm - verfügt über einen vollautomatischen Feuermodus Neu: Zerstörbare kleine Hütten

Neu: Sonnenuntergang und Klarer Himmel als Wetterkonditionen

Vector und UMP verfügen nun über einen Burst-Feuermodus

Red-Dot-Visier kann jetzt auch auf Pistolen angebracht werden (außer Revolver)

Pistolen können jetzt schneller gezogen werden

Interaktion mit Türen, Fahrzeugen, etc. auch beim Nachladen möglich

Items können jetzt in Bewegung aufgehoben werden

Außerdem wurde die client- und serverseitige Performance in vielerlei Hinsicht verbessert und eine Reihe Bugs und Absturzursachen behoben. Die neue Assist-Mechanik verhindert künftig das Abstauben von Kills. Auf Steam gibt es die vollständigen Patch-Notes mit allen Änderungen.