Playerunknown’s Battlegrounds

Gerade betonte Brendan Greene - aka Playerunknown himself - noch, dass reine First-Person-Server in PUBG noch auf sich warten lassen würden, da gibt es plötzlich die offizielle Bestätigung: Mit dem Juli-Patch soll noch in diesem Monat der Ego-Modus eingeführt werden.

Via Twitter schrieb der Entwicklerchef mit dem Hashtag #MakeHardcoreGreatAgain: »Gute Neuigkeiten: First-Person-Server kommen mit dem nächsten Monats-Update.« Wie es zu dem Sinneswandel kommt, ist unklar.

We will bring 1st person only to EU/NA SOLO & DUO games first, and once we have polished the system, we will expand to other regions.