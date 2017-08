Über 8 Millionen Verkäufe und ein neuer Rekord mit fast 700.000 gleichzeitig aktiven Spielern am Wochenende. Im Rahmen der Xbox-Gamescom-Präsentation wurden neue Meilensteine für Playerunknown's Battlegrounds bekanntgegeben. Außerdem haben Microsoft und der Entwickler Bluehole die Publishing-Partnerschaft erweitert.

Für PC-Spieler wird sich wohl nichts ändern: Laut der offiziellen Pressemeldung hat sich Microsoft nur die Konsolen-Exklusivität und Publishing-Rechte von PUBG für die Xbox One gesichert. Wegen der undeutlichen Formulierung ist derzeit noch nicht einmal klar, ob das nur eine zeitliche Exklusivität gegenüber der PlayStation 4 bedeutet (ähnlich wie bei Rise of the Tomb Raider).

Die PC-Version bleibt wohl weiter in den Händen von Bluehole, Windows 10 und der Windows Store wurden nicht erwähnt.

Unbeschreiblicher Erfolg der PC-Version

Die PC-Version von PUBG verkauft sich weiterhin dermaßen schnell, dass die Hochrechnung der Verkaufszahlen bei Steamspy weiterhin deutlich hinter den offiziellen Zahlen hinterherhinkt (7,3 gegenüber 8 Millionen Einheiten).

Eins steht mit der neuen Verkaufsmarke fest: Playerunknown's Battleground ist bereits wenige Monate nach Release unter den 25 meistverkauften Steamspielen und mittlerweile sogar an der via Steam verkauften PC-Version von GTA 5 und Borderlands 2 vorbeigezogen (7,8 und 7,6 Millionen Mal verkauft). Der Battle-Royale-Konkurrent H1Z1: King of the Kill ist mit 6,7 Millionen Verkäufen mittlerweile abgeschlagen. Vor PUBG liegen jetzt Spiele wie Terraria (9 Millionen Mal verkauft) und Civilization 5 (10 Millionen).

Playerunknown’s Battlegrounds - Screenshots ansehen