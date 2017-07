Playerunknown's Battlegrounds - Patch Notes zum Week 16 Update

Die Inhalte und Patch Notes des Week 16 Updates von Playerunknown's Battlegrounds wurden veröffentlicht. Auch diese Woche werden vor allem Fehlerbehebung und kleinere Optimierungen an dem Multiplayer-Shooter vorgenommen.

Unter anderem wurde der automatische Zoom nach dem Wiederbeleben entfernt. Wenn man bislang ausgeknockt wurde, während man durch ein Zielfernrohr geschaut hat, versetzte einen das Spiel nach einer Wiederbelebung durch einen Teamkameraden sofort zurück in den Zoom-Modus. Von nun an kann man allerdings gleich in Third-Person-Perspektive weiterspielen, wodurch man gerade in hektischen Situationen mehr Übersicht behält.

Auch interessant: PUBG soll noch 2017 voll released werden

Early Access - Week 16 - Patch Notes

Client Performance:

Das Flugzeug, das die Air Drops abwirft, wurde optimiert

UI-Performance verbessert

Fehlerbehebungen:

Fehler behoben, durch den das Startflugzeug zum Beginn einer Runde unbeweglich wurde

Ein Fehler bei der Inventar-Anzeige in 4:3-Auflösung wurde behoben

Man kann den Bildschirm seiner Teamkameraden nun immer in Farbe beobachten

Man kann Waffen nicht länger von einem Fahrzeug unter Wasser aus abfeuern

Fehler behoben, durch den man Magazine an bestimmten Stellen der Startinsel (Lobby) nicht aufheben konnte

Man muss nicht länger die F-Taste drücken, um Türen zu passieren, die von einer Granate oder durch Bomben der roten Zone zerstört wurden

Wenn man ausgeknockt wird, während man zoomt, wird man nun nach dem Wiederbeleben nicht mehr zurück in den Zoom-Modus versetzt

Fehler behoben, durch den man Granaten nicht regelmäßig abwerfen konnte

Fehler behoben, durch den die ausgerüstete Waffe nicht im HUD angezeigt wurde, wenn man die Waffe mit einer Zahlentaste wechselt während man das Inventar offen hat

Die Änderungen sind mittlerweile auf dem Test-Server von Playerunknown's Battlegrounds verfügbar. Mit der regulären Veröffentlichung des Patches ist am Donnerstag, den 13. Juli, zu rechnen. Normalerweise gehen die Server dazu ab 10:00 Uhr für eine Stunde vom Netz.

Ebenfalls interessant: So sieht die kommende Wüsten-Map von PUBG aus