Playerunknown's Battlegrounds bleibt doch noch ein wenig länger im Early Access als gedacht. Nachdem der Chefentwickler des Steam-Hits kürzlich vollmundig versprochen hatte, dass das Spiel bereits nach sechs bis sieben Monaten fertig werde, relativiert er nun seine Aussage und verschiebt den geplanten Release-Termin nach hinten.

Via Steam meldet sich der Erfinder Playerunknown höchstpersönlich bei den Fans und verrät, wie es mit seinem Spiel in den nächsten Monaten weitergeht. Da ein festgelegtes Release-Fenster seiner Meinung nach die Entwicklung negativ beeinflussen könnte, soll PUBG nicht bereits im Herbst, sondern erst Ende 2017 erscheinen.

"We have decided that we are going push the full launch back a bit from the initial six-month timeframe, but want to assure you that we are still planning a full release before the end of Q4 2017."