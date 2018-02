Stehen sich in PUBG am Ende nur noch zwei Spieler gegenüber, läuft es doch häufig auf ein Schussduell hinaus. Die letzten Überlebenden versteckten sich hinter Bäumen, Felsvorsprüngen oder Gebäudemauern und versuchen dann schnell um die Ecke hervorzulugen, um den siegreichen Treffer zu landen.

In einer Runde des Streamers ChocoTaco sah es zuerst auch ganz danach aus. Als der Twitch-Streamer jedoch genauer hinsah, entdeckte er, dass sein Gegner kein Gewehr mehr in der Hand hatte, sondern die Entscheidung per Bratpfannen-Duell suchte.

Tribute an die Pfanne

Kotaku stieß auf die ungewöhnlichen letzten Minuten dieser PUBG-Runde. Als ChocoTaco feststelle, dass der letzte Gegner nicht auf ihn schoss, näherte er sich ihm. Im Sprachchat gab sich sein Gegenüber, als großer Fan des Streamers zu erkennen. ChocoTaco hatte leider selbst keine Bratpfanne zur Hand, fand jedoch das passende Küchenutensil bei einem in der Nähe befindlichen besiegten Gegner.

Der Fan machte auch während der Bratpfannen-Suche keine Anstalten, den Streamer nun doch noch hinterrücks zu erschießen. Selbst als ChocoTaco auf die Idee kam, die Rüstungen wegzuwerfen und Rauchgranaten einzusetzen. Der Spieler schaute sich das Geschehen an und wartete geduldig auf die Duell-Vorbereitungen.

Als sich dann ein Teil der verbliebenen Karte in Rauch hüllte, wurden die Bratpfannen geschwungen. Allzu lange dauerte das Geschehen nicht und mit zwei Treffern konnte der Streamer seinen Fan auch besiegen. Mit »GG, Dude« kommentierte der Gewinner am Ende dieses spezielle Duell.

Echte Gentlemen hätten wahrscheinlich auf jegliche Gewalt verzichtet, doch für das sonst so erbarmungslose Battle Royale war dieses Rundenende wohl eine wirkliche Rarität.