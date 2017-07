Wenige Duelle in Videospielen sind aufregender als der finale Zweikampf in einer Partie Playerunknown's Battlegrounds. Wenn die beiden letzten Überlebenden von einhundert Spielern in einem winzigen Kreis von Angesicht zu Angesicht gegeneinander antreten müssen, kann man davon ausgehen, dass die beiden mit klatschnass geschwitzten Händen und in höchster Anspannung vor ihren Bildschirmen sitzen. Da braucht es schon verdammt viel Coolness, um in so einem Moment die Waffen niederzulegen.

Genau das haben nun zwei PUBG-Spieler gemacht: Der User Ucsbaway hat auf Reddit ein Video geteilt, in dem er seinem finalen Gegner via Voicechat anbietet, das entscheidende Duell nicht mit brutaler Waffengewalt, sondern in einem ehrenhaften Faustkampf zu entscheiden. Und zu seiner großen Überraschung nimmt sein Gegenüber, der Spieler PlatypusUnited, das Angebot an!

»I love you for doing this«

»I'm dropping my weapons, I'm serious. I don't want you to pull fucking funny business shit« sind die letzten Worte von Ucsbaway, bevor er seine Gewehre aus seinem Inventar wirft und aus seiner Deckung schreitet. Im selben Moment kommt sein Gegner mit bloßen Fäusten und dem Kampfschrei »Let's do this, boss« hinter einem Stein hervorgehüpft.

In der anschließenden wilden Prügelei unterliegt Ucsbaway zwar seinem Gegenüber, doch diese Niederlage ist wohl die ehrenhafteste, die es jemals in einem PUBG-Match gab. Deshalb verabschiedet sich Ucsbaway von PlatypusUnited auch mit den Worten »I love you for doing this, well played.« von PlatypusUnited.

