PlayStation - Nike produziert PlayStation-Schuh - warum auch nicht?

Habt ihr schon mal vor eurer PS4 gesessen und zu euch selbst gesagt: »Konsole ist ja schön und gut, aber ich hätte meine PlayStation gerne auch als Schuh.« Nein? Gut, wir ebenfalls nicht - aber in unseren postmodernen Zeiten kann es ja bekanntlich gar nicht zu viele Kombinationen von Dingen geben. Warum nicht also einen Schuh mit PlayStation-Symbolik koppeln? Sony und Nike präsentieren den »PG2 PlayStation«. Und der sieht gar nicht mal schlecht aus.

Die Farben des PG2 PlayStation sind komplett im Look eines schwarzen Controllers gehalten, die Symbole auf den Laschen leuchten ähnlich wie die Front von Sonys Gamepad. Gezeigt wurden die Schuhe erstmals von Basketball-Spieler Paul George im Spiel zwischen Oklahoma City Thunder und den Cleveland Cavaliers - den Clip findet ihr hier:

Der PG2 PlayStation soll im Februar 2018 in den Handel kommen. Paul George hat bereits im vergangenen Jahr eine eigene »Signature Collection« herausgegeben: Wer in den PG1-Schuh reinschaute, konnte ein Ebenbild von George aus NBA 2K18 erblicken. Passend, schließlich ist der Sportler der Cover-Star des Spiels.

Da halten wir den PG2 für deutlich gelungener. Und wenn euer Wissensdurst nach neuen Schuhen nach dem Lesen dieses Artikel noch immer nicht gestillt ist, könnt ihr euch auch noch den offiziellen Werbe-Clip anschauen:

