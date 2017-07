Niantic hat den Release der nächsten zwei legendären Pokémon für den Mobile-Hit Pokémon Go angekündigt. Zapdos und Lavados werden bereits ab August als Raid-Bosse auftauchen. Doch diese Nachricht hat auch Schattenseiten. Gleichzeitig wird Arktos, eines der ersten zwei Legendaries, nämlich wieder verschwinden.

Legendäre Pokémon im Wochentakt

Es bleibt also nur noch wenig Zeit sich das Monster zu sichern - genau genommen bis zum 31. Juli. Dann nämlich wird Arktos durch Lavados als Raid-Boss ersetzt, der wiederum bis zum 7. August in Pokémon Go anzutreffen sein wird.

Seinen Platz nimmt vom 7. bis zum 14. August der Donnervogel Zapdos ein. Wie es danach weitergeht, ist noch nicht bekannt.

Peinlich: Pokémon-Go-Fest wird zum Desaster

Während sich die Vögelchen also im Wochentakt abwechseln, bleibt uns das allererste legendäre Pokémon, das Niantic veröffentlicht hat, dauerhaft erhalten. Lugia unterliegt zumindest aktuell keiner zeitlichen Beschränkung und kann immer als Raid-Boss auftauchen.

Hier noch einmal die Termine für Arktos, Lavados und Zapdos in der Übersicht:

Arktos - ab sofort bis zum 31. Juli 2017

Lavados - 31. Juli 2017 bis 7. August 2017

Zapdos - 7. August 2017 bis 14. August 2017

Um eine Chance zu haben, die legendären Pokémon zu fangen, reicht es nicht, durch die Gegend zu laufen. Stattdessen müssen Sie an speziellen Koop-Raid-Events teilnehmen. Mit bis zu 20 Spielern versuchen Sie dann, den Boss in die Knie zu zwingen und haben anschließend die Chance, Arktos, Lavados, Zapdos oder Lugia zu fangen. Die Teilnahme an einem Raid erfordert einen sogenannten Raid-Pass, den Sie einmal täglich kostenlos ergattern können.

Pokémon GO - Screenshots von den Raids ansehen