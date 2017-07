Pro Evolution Soccer 2018 - Open-Beta-Details, PC geht leer aus

Konami hat Details zum kommenden Open-Beta-Test für Pro Evolution Soccer 2018 verraten. Der Online-Testlauf startet am 20. Juli 2017. Das Ende ist für den 31. Juli anberaumt.

PC-Spieler gehen auch dieses Jahr wieder leer aus: Die offene Beta-Phase findet ausschließlich auf der Xbox One und der PlayStation 4 statt. Auf der Microsoft-Konsole ist ein Xbox-Live-Gold-Account zur Teilnahme notwendig.

The #PES2018 Online Beta begins 20th July. PS4 and Xbox One players, get ready to try the new 3v3 online co-op mode! pic.twitter.com/8yoaAG2H0J