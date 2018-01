Project X - Demnächst erste Spielszenen zum Survival mit 1000 Spielern

Unter dem Arbeitstitel »Project X« ist das ambitionierte Projekt des Entwicklers Automaton bekannt, ein Multiplayer-Survivalspiel mit persistenter Spielwelt für bis zu 1000 Spieler pro Server in feinster CryEngine.

Jetzt wurde bekannt, dass am 17. Februar 2018 im Rahmen des PC Gamer Weekender in London erste Spielszenen von Project X gezeigt werden. Zudem sprechen die Entwickler über ihre Arbeit an der Spielwelt, die mithilfe der Cloud-basierten SpatialOS-Technik entwickelt wird. Desweiteren soll man sich auf Überraschungen gefasst machen.

Preview zu Project X: Riesen-Survival mit 1.000 Spielern, vier Mal größer als PUBG

(Mammoth-) Project X

Das Team von Automaton Games hat sich nicht eben die einfachste Aufgabe gesetzt. Als Bonus zur riesigen Spielwelt, in der verschiedene Spieler-Fraktionen um die Vorherrschaft kämpfen, soll ein bis zu 400 Spieler starker Battle-Royale-Modus für Kurzweil sorgen.

In diesem gelten die Gesetze der Persistenz ebenso wie im Survival-Teil. Das heißt konkret, Spieler hinterlassen Spuren im Schlamm, Zweige knicken ab, Waldbrände verheeren ganze Landstriche. Ein vielfältiges Wildleben und dynamische Flüsse sollen eine Realismus-orientierte Spielerfahrung erschaffen.

Mit diesem Konzept konnte das Team um Industrie-Wunderkind James Thompson ganze zehn Millionen US-Dollar an Investitionen anlocken, um das Survival-MMORPG zu realisieren. Bereits im Alter von 17 Jahren konnte Thompson für eine RuneScape-Software ein Vermögen anhäufen. Man darf also auf die ersten Spielszenen von Project X durchaus gespannt sein.

