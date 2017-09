PUBG - Spieler gewinnt ein Match, während er AFK ist

im Battle-Royale-Shooter Playerunknown's Battlegrounds geht es darum, die anderen Mitspieler zu überleben, während sich der Spielbereich stetig verkleinert. Normalerweise bedeutet das heftige Gefechte, wenn am Schluss alle versuchen, in den immer kleiner werdenden Bereich zu gelangen und dabei die Mitspieler vom gleichen Ziel abzuhalten. Doch es kann auch ganz anders laufen: Der PUBG-Spieler Mysterion157 wurde während eines laufenden Matches in der schnöden Realität zum Essen gerufen. Also habe er seine Spielfigur im Spiel kurzerhand in einer Badewanne versteckt, die Video-Aufnahme gestartet und die Karte aufgerufen.

Als er gesättigt zurückkam staunte er nicht schlecht: Er hatte die Partie gewonnen.

Es grenzt an ein Wunder, dass sich die Badewanne am Ende genau im Zentrum des Kreises befand. Im unten eingebundenen Video sehen wir das Ganze im Schnelldurchlauf. Das verdeutlicht wieder einmal sehr anschaulich, was Playerunknown's Battlegrounds so besonders und dadurch so beliebt macht: Es gibt einfach unzählige verschiedene Möglichkeiten, dieses Spiel zu spielen und zu gewinnen. Offensichtlich kann ein Match sogar dann siegreich abgeschlossen werden, wenn der Spieler AFK (Away From Keyboard) ist.

