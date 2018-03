PUBG - Anti-Cheat verbuggt, unschuldige Spieler werden gebannt

Im fortwährenden Krieg zwischen den Entwicklern von Playerunknown's Battlegrounds und Cheatern trifft es aktuell offenbar die Falschen. Am Morgen des 8. März wurde ein neuer Patch aufgespielt, ein paar Stunden später folgten die ersten Beschwerden via Reddit: Haufenweise Spieler werden für Cheating gebannt, obwohl sie nach eigenen Angaben noch nie einen Cheat verwendet haben.

Wer jetzt denkt, dass hier getroffene Hunde bellen, der irrt: Auch Entwickler Bluehole ist sich des Bugs bewusst. Via Twitter informieren sie die Spieler über das Problem und geloben gleichzeitig, dass sie sich möglichst bald um den Fehler kümmern wollen:

PC players, we are aware of a detection logic related bug that occurred after today's anti-cheat update and is temporarily preventing some players from accessing our game. Please accept our apologies. We are working on a fix as fast as we can.