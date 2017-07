PUBG in 2D - Eine Runde Battle Royale in 16-Bit-Grafik nachgestellt

Man stelle sich eine Welt ohne Retro-Konsolen wie dem SNES Mini oder NES Mini vor, in der es auch keine Re-Releases alter 16-Bit-Klassiker via Virtual Console gäbe: Der Hype um diese vergangene Ära würde trotzdem nicht enden. Denn es gibt schließlich unzählige YouTube-Videos mit 8-Bit- und 16-Bit-Neuinterpretationen moderner Spiele. Man findet World of Warcraft in 2D-Optik - tja, und jetzt auch Playerunknown's Battlegrounds.

Der unten eingebundene YouTube-Clip arbeitet mit modifzierten Assets aus dem grandiosen Metal Slug und verlagert den Battle Royale von PUBG in einen 2D-Sidescroller. Die eigentliche Spielmechanik bleibt aber erhalten: Der nackte Held boxt sich durch die ersten Konfrontationen, sackt Bewaffnung in leerstehenden Häusern ein, wehrt Kugeln mit Bratpfannen ab und stürmt am Ende schwer bepackt zum Showdown.

Als Multiplayer-Shooter würde das Ganze wegen seiner begrenzen Bildschirmgröße zwar wohl nicht funktionieren, aber hey: Dafür nerven einen auch keine Sniper, die aus ätzend großer Distanz den eigenen Helm mit einem Schuss zerspringen lassen.

