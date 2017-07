Man kann Playerunknown's Battlegrounds furchtbar albern und die Community furchtbar kindisch finden, aber am Ende muss selbst der Skeptiker einräumen: Dass das Battle-Royale-Spiel bei YouTube und Twitch als Zuschauersport so explodiert, kommt nicht von ungefähr. Kuriose Situationen reihen sich aneinander - so auch diesmal.

Durch einen Server-Lag werden alle 100 Spieler am gleichen Ort aus dem Flugzeug geworfen und landen folglich in direkter Nähe zueinander. Manche rennen um ihr Leben, die pfiffigeren Naturen fackeln aber nicht lange und machen sich gar nicht erst die Mühe, nach besserer Ausrüstung zu suchen. Stattdessen heben sie die Fäuste und beginnen eine Massenschlägerei, die Tyler Durden Stolz machen würde.

Auch spannend: Provokanter Streamer legt sich mit PUBG-Erfinder an

Zugegeben: Für Außenstehende, die mit dem Spiel nicht viel am Hut haben, sieht das Gemenge eher nach krudem Rumgeklicke aus. Aber bei aktuell 224.000 gleichzeitig aktiven PUBG-Spieler nimmt die Anzahl der Außenstehenden ohnehin immer weiter ab - jüngst hat Playerunknown's Battlegrounds mit einem einmaligen Spielerrekord sogar GTA Online hinter sich gelassen. Dass die Server dabei durchaus leiden, illustriert das Massenschlägerei-Beispiel natürlich ebenfalls sehr anschaulich. Das Video gibt's hier: