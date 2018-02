Gerade erst ist das PC-Update Nummer 6 in den Test-Servern von Playerunknown's Battlegrounds live gegangen, schon gibt es neuen Nachschub an Inhalten: In einem Update der Patch Notes kündigen die Entwickler von der PUBG Corporation zwei neue Lootkisten für ihren Battle-Royale-Shooter an.

Ab dem morgigen Freitag, den 22. Februar, sind die neuen Militia und Fever Crates zunächst auf dem Test-Server erhältlich. Sobald sich der neue Patch als stabil erweist, wird er in den nächsten Tagen auch auf die Live-Server gespielt.

In den beiden Lootkisten finden sich haufenweise neue Outfits für eure PUBG-Figuren. Die Kleidungsstücke der Fever Crate sind von den 70ern und 80ern inspiriert, darin findet ihr zum Beispiel bunte Hosen und Retro Polo-Shirts. Die Outfits aus der Militia Crate erinnern dagegen an Widerstandskämper und Grenzwachen von Miramar, weshalb ihr darin Militärjacken und Tank Tops in Tarnfarben (sowie einen schicken Cowboyhut) findet.

Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Kisten ist, dass die Militia Crate genau wie die altbekannten Survivor, Wanderer, Biker und Desperado Crates zufällig gezogen und ohne weiteres geöffnet werden können.

Um an den Inhalt einer Fever Crate zu kommen, benötigt ihr dagegen einen Early Bird Key, der im Menü allerdings 2,50 Euro und damit Echtgeld kostet. Dafür erhält die Fever Crate aber auch einen gesonderten Platz im Reward-Menü, sodass ihr sie gezielt gegen BP eintauschen könnt und nicht auf euer Glück beim ziehen einer Lootbox hoffen müsst.

Schwarzer Militärrock ist neues seltenstes Item

Erst Anfang des Jahres wurden mit den Biker und Desperado Crates zwei neue Arten von Lootboxen in Battlegrounds eingeführt. Damit fanden auch neue Outfits ihren Weg ins Spiel, die über geradezu lächerlich geringe Drop Rates verfügten. Sowohl die schwarze und braune ärmellose Biker Jacke, als auch eine schlichte Stoffmaske, findet ihr nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,01 Prozent in einer Biker Crate.

Die Militia Crate setzt nun aber noch einmal einen drauf: Der neue schwarze Militärock hat eine Drop Rate von gerade einmal 0,0064 Prozent. Das bedeutet, dass er statistisch gesehen nur in einer von 15.625 Kisten zu finden ist. So absurd rar sind nicht mal die seltensten Messer aus CS:GO.

Wer also das Glück hat, doch einen der schwarzen Militärröcke zu ziehen, wird damit wohl einen Haufen Geld auf dem Steam Marktplatz machen können. Schon früher haben manch seltene PUBG-Items für bis zu 500 Dollar und mehr den Besitzer gewechselt.