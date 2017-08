PUBG - Neues Update führt zu Lags, Rubberbanding

Das August-Update für Playerunknown's Battlegrounds ist verfügbar und sorgt leider nicht für Erheiterung. Denn mit dem Patch sind nicht nur neue Inhalte und Features, sondern auch Bugs dazugekommen.

In erster Linie stören Lags und Rubberbanding, die Spielfiguren teleportieren sich hin und her. Das macht das Navigieren und Plündern in Gebäuden frustrierend und sorgt für jede Menge Probleme bei Schusswechseln.

We are aware of the frame drop issues affecting some players. Our dev team is investigating now. Apologies for the inconvenience. — PLAY BATTLEGROUNDS (@PUBATTLEGROUNDS) August 3, 2017

We are working on resolving all the issues seen on the servers. Thank you for your patience and our apologies for any frustration caused. — PLAY BATTLEGROUNDS (@PUBATTLEGROUNDS) August 3, 2017

Resolved: We have fixed the bug in 1PP matches. Thank you for your patience. https://t.co/T2YsOYEHIs — PLAY BATTLEGROUNDS (@PUBATTLEGROUNDS) August 3, 2017

PSA The Reconnect feature will be removed until we resolve an issue. We apologize for any inconvenience this may cause. — PLAY BATTLEGROUNDS (@PUBATTLEGROUNDS) August 3, 2017

Außerdem musste das Feature zur Wiederverbindung zum Server abgeschaltet werden und ein neuer Bug sorgt für das Zusammenbrechen der Bildwiederholrate. Zumindest wurde schon der Bug gelöst, der dafür sorgte, dass im First-Person-Modus keine Spielwährung ausgegeben wurde.

