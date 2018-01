PUBG - PC-Patch soll Treffererkennung verbessern und Crashes beheben

Wie Entwickler PUBG Corporation via Twitter bekannt gab, wurde ein kleiner Patch veröffentlicht, der Probleme bei der Treffererkennung bei Schüssen über lange Distanzen in Playerunknown's Battlegrounds beheben soll. Zudem sollen Client-Crashes in der Spiel-Lobby nun der Vergangenheit angehören.

PC players, today we deployed a small patch that fixed an issue with long range hits not registering intermittently and an issue with the client crashing in the lobby. Please make sure to download this update if you haven't already.