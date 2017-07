PUBG - Supply-Drop-Kontrolle durch Streaming-Zuschauer denkbar

Vor einigen Wochen hat Bluehole Studios eine Schnittstelle zur Streaming-Plattform Twitch in Playerunknown's Battlegrounds implementiert. Die diente zunächst als Grundlage dafür, dass sich Twitch-Prime-Mitglieder exklusive Kleidungsstücke im Battle-Royale-Shooter freischalten konnten. Wie es scheint, spielen die Entwickler aber mit dem Gedanken an weitere Funktionen.

Wie der Executive Producer Chang Han Kim im Gespräch mit der englischsprachigen Webseite pvplive.net verraten hat, gibt es aktuell sehr viele Vorschläge und Ideen der verschiedenen involvierten Parteien, was sich mit der Schnittstelle noch alles anfangen ließe:

"Twitch, Bluehole und die Nutzer haben alle verschiedene Ideen davon, welche Features in Zukunft etabliert werden sollen. PUBG ist ein sehr einzigartiges Spiel, weil es sowohl die Spieler als auch die Zuschauer in seinen Bann zieht. Es wäre sehr aufregend, wenn wir die Zuschauer durch neue Features dazu bringen könnten, sich noch mehr am Spielgeschehen zu beteiligen."