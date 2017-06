Quake Champions - E3-Update mit Wolfenstein-Champion und mehr

Passend zur E3 hat Bethesda für kurze Zeit die Server des Arena-Shooters Quake Champions runtergefahren. Kurze Zeit später waren sie wieder online - inklusive einem umfangreichen Update.

Einer der Höhepunkte dürfte das Debüt von BJ Blazkowicz als neuer Champion sein. Den dürften die meisten Spieler noch aus der Shooter-Serie Wolfenstein kennen - und demnächst in Wolfenstein 2: The New Colossus einen weiteren Auftritt hat. Er ist nicht nur ein knallharter Kämpfer, sondern kann zudem jeweils zwei Waffen gleichzeitig führen.

Apropos Waffen: Davon hat das Update mit der Tribolt eine neue Variante zu bieten. Des Weiteren gibt es mit Lockbox, Blood Run und Corrupted Keep gleich drei zusätzliche Maps. Hinzu kommen neue Features wie Twitch-Support sowie Anti-Cheat-Maßnahmen. Außerdem gibt es ab sofort einen Spectator-Mode.

Oberhalb dieser Meldung finden Sie den offiziellen E3-Trailer von Quake Champions, der Ihnen die neuen Inhalte anhand von Gameplay-Szenen vorstellt.

Alle News, Videos und Artikel direkt von der E3 2017

Quake Champions - Screenshots ansehen