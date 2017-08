Quake Champions verlässt am 22. August offiziell die Closed-Beta-Phase und wird direkt in den Early-Access-Status wechseln. Das Spiel wird dann über Steam und über den Bethesda.net Launcher bereit stehen.

Mit dem Schritt auf die nächste Stufe in der Entwicklung erhält der Multiplayer-Arena-Shooter außerdem neue Karten, weitere Features und einen neuen Champion: Der Doom Slayer, bekannt aus Bethesdas Neuauflage des Ego-Shooters Doom, wird pünktlich zum Start der EA-Phase einzeln und als Teil des Champions Pack zur Verfügung stehen.

Diese kostenpflichtigen Packs enthalten alle aktuellen und zukünftigen Helden sowie weitere exklusive Spiel-Boni zum Einführungspreis von derzeit 29,99 Euro. Dieser wird laut Hersteller rund 25 Prozent unter dem zukünftigen angestrebten Preispunkt von knapp 40 Euro liegen.

Tim Willits, Studio Director bei id Software erklärt den Fortschritt von Quake Champions:

"Bei einem rasanten Spiel wie Quake Champions, bei dem so viel von den Fähigkeiten der Spieler abhängt, ist nichts so wichtig wie kontinuierliches Testen und Verbessern. Das Wichtigste ist dabei das Feedback der Spieler, damit das Spiel ausbalanciert und optimiert ist – und so für alle Spieler Spaß macht, seien es Profis oder Anfänger. Die Early Access-Version von Quake Champions ist selbstverständlich noch lange nicht final. Sie ist aber schon sehr solide und enthält vier Modi, elf Champions, eine ordentliche Auswahl von Karten und eine lebendige, wachsende Community. In der Early Access-Phase können wir eng mit den Spielern zusammenarbeiten, um das Spiel zu verbessern und zusätzliche Features hinzuzufügen, bis Quake Champions in den kommenden Monaten offiziell veröffentlicht wird."