Radeon RX Vega 64 - Mining-Leistung auf »wahnsinnigem Niveau«

Schon seit Monaten sind große Krypto-Miner hinter den aktuellen AMD-Grafikkarten wie der Radeon RX 580 her, da deren Rechenleistung gerade bei Krypto-Währungen wie Ethereum sehr hoch ist. Wir hatten sogar darüber berichtet, dass sich ein großes Unternehmen für die Lieferungen von Grafikkarten eine Boing 747 mietet, damit ein paar Tage Lieferzeit eingespart werden können. Immerhin stehen pro Tag einige Millionen US-Dollar auf dem Spiel.

Wer sich fragt, was eine Kryptowährung überhaupt ist und was es mit dem aktuellen Mining-Hype auf sich hat, dem empfehlen wir unseren Übersichtsartikel: Krypto-Mining – Was ist das und wie funktioniert es?