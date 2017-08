Rainbow Six: Siege - Am Wochenende kostenlos spielbar

Wer mal selbst nachvollziehen will, warum so viele Spieler begeistert von Rainbow Six: Siege sind, der kann das am Wochenende kostenlos tun. Vom 24. bis zum 27. August findet ein Free Weekend auf PC, PS4 und Xbox One statt, während dem man alle Features des Spiel nach Belieben ausprobieren kann.

Gut, wer neu ist in Rainbow Six, der darf erstmal ohnehin keine Erfolgserlebnisse erwarten, weil der Taktik-Shooter ganz schön gnadenlos sein kann. Aber immerhin können Neulinge ihre ersten Gehversuche abspeichern, für den Fall, dass sie das Spiel tatsächlich im Nachhinein kaufen. Während des Free Trial Weekends ist Rainbow Six passend dazu um 40 Prozent reduziert.

Rainbow Six: Siege wird nach wie vor mit neuem Content versorgt. Aktuell steht die dritte Season des zweiten Jahres vor der Tür: Im Rahmen der Operation Blood Orchid gibt's zwei neue spielbare Operatoren der Special Duties Unit aus Hong Kong sowie einen zusätzlichen polnischen Operator.

Außerdem stößt die neue Map Theme Park zur Karten-Rotation. Gleichzeitig befindet sich die Operation Health, eine dreimonatige Server- und Technik-Frischzellenkur, in der finalen Phase und soll Grafik und Effekte des Spiels nochmal ordentlich aufpolieren.