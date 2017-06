Bei meinem Freundeskreis und mir ist Rainbow Six: Siege seit vielen Monaten im Privatleben ein ziemliches Ding geworden. Viele von uns begannen als frustrierte N00bs, haben sich jedoch mutigen Herzens und unzählige Abende lang aufgerafft, die Ranked-Leiter zu erklimmen. Zwar reiten wir nicht immer die Diamond-Welle, aber hey: Es läuft. Und dass wir auf unserem Weg zum erfolgreichen Siege-Team nie vom Kurs abkamen, lag größtenteils an Serenity17.

Der 21-jährige kanadische YouTuber veröffentlicht seit knapp einem Jahr meist täglich einen neuen Gameplay-Zusammenschnitt von Rainbow Six: Siege und ist das Gesicht der Community. In seinen Videos spielt er nicht nur verflucht gut, er zeigt uns auch, wie's geht und bleibt dabei humorvoll und unterhaltsam. Zur Einordnung: Serenity17 zeigt nicht einfach irgendwelches Gameplay, sondern absolut verblüffende Plays, für die unsereins wirklich ranglotzen muss. Das motivierte mein Team und mich ungemein - und bescherte Serenity einen Burnout.

Burnout als Volkskrankheit: Die FAZ hat schon 2012 ausführlich darüber berichtet, dass emotionale Erschöpfung oder Burnout ein ernstzunehmendes und weit verbreitetes Phänomen ist. Als Journalisten gehen wir sensibel mit der Thematik um. Deshalb raten wir allen Lesern, die in irgendeiner Form mit dem Thema Berührungspunkte feststellen, sich Hilfe zu suchen. Das geht beispielsweise über Online-Portale oder individuelle Beratungsangebote wie bei der Robert-Enke-Stiftung.

Zu viel Arbeit in YouTube gesteckt?

Seit knapp einem Monat bleiben die täglichen Video-Releases aus. Jetzt veröffentlicht Serenity einen erklärenden Clip, in dem er ausführlich über seinen Burnout und seine Gefühle spricht (ironischerweise sind seine Worte wie gewohnt mit hervorragendem Gameplay unterlegt).

Ich schreibe das hier, weil es sich wirklich lohnt, das Video zu schauen und sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Serenity betont, wie perfekt sein Leben eigentlich sei: Ein Traumjob (nämlich YouTube), bei dem er sich mit seinem Lieblingsspiel beschäftigen kann, darüber hinaus der immense Erfolg von über 600.000 Subscribern (was ihn zum zweitgrößten Siege-YouTuber überhaupt macht), begeisterte Fans, der vielversprechende Start einer E-Sport-Karriere - und trotzdem will ihm das Leben einfach keinen Spaß mehr machen.

Im selben Atemzug erklärt er, dass er über Monate hinweg in seinem Bürostuhl geschlafen und sich vom immer gleichen Salat ernährt habe. Auf die Frage, warum er plötzlich in so ein Loch gefallen ist, findet er keine simplen Antworten - nur die Erkenntnis, dass er als 21-jähriger künftig viel penibler auf die eigene Gesundheit achten muss. 16 Stunden am Tag in ein YouTube-Projekt zu stecken, hat sich für ihn als großer Fehler entpuppt.

Was denken Sie darüber?

