Wer den Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege ausprobieren möchte, kann das nächstes Wochenende kostenlos tun. Spielen kann man ab dem 16. November um 18 Uhr bis hin zum 19. November um 9 Uhr. Der Preload ist bereits gestartet.

Gleichzeitig findet eine Rabattaktion statt, wer die PC-Version gleich kauft, erhält 50 Prozent Rabatt. Auf die Konsolenversionen gibt es sogar bis zu 60 Prozent. Auf dem PC bekommt man Siege bis zum 20. November (18 Uhr) günstiger, die Zeiten für PS4 und Xbox One weichen etwas ab. Der Fortschritt aus dem Testwochenende kann in die Kaufversion übernommen werden.

Rainbow Six: Siege - Screenshots ansehen

Da kommen gleich neue Inhalte hinterher: Anschließend geht am 20. November das Update »Operation White Noise« für Season 4 in Year 2 live, allerdings erst auf dem technischen Test-Server. Diesmal steht Korea im Mittelpunkt. Mit »Mok Myeok Tower« kommt eine neue Map in der Haupstadt Seoul dazu, ebenso wie drei neue Operatoren, von denen zwei Teil des südkoreanischen »707th Special Mission Battalion« sind.

Einer der beiden, der Hacker Dokkaebi, ist bereits vorher im Netz aufgetaucht - ebenso wie die neue polnische Operatorin. Die Map ist kostenlos für alle, während Käufer der Year 2 Gold Edition Vorabzugang zu den Operatoren erhalten.