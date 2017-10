Rainbow Six: Siege - Große Spielüberarbeitung erscheint heute

Mit dem »Mid-Season Reinforcement« werden in Rainbow Six: Siege einige Operatoren-Klassen überarbeitet, Bugs gefixt und die allgemeine Netzwerk-Stabilität verbessert. Die gesamten und umfangreichen Patches-Notes findet ihr auf der dazugehörigen Steam-Seite. Das Update ist seit 18 Uhr live.

Anpassungen an den Operatoren

Kapkan:

Mine erzeugt keinen roten Laser mehr

Ausgelöste Minen töten Gegner nicht mehr sofort, sondern fügen ihnen 60 Schadenspunkte zu

Kapkan trägt nun fünf dieser Minen mit sich

Blitz:

kann mit hochgehaltem Schild ab sofort auch rennen

Ela:

Rückstoß ihrer SMG erhöht

verfügt nur noch über drei Grzmot-Minen statt vier

Am Netcode wurde auch ein wenig herumgedoktert und soll nun wesentlich sauberer laufen. Was genau geändert wurde, haben wir in unserer News zum Thema "Peeker's Advantage" vorgestellt.

Kurz nur soviel: Durch Latenzangleichung kann der Server nun die Reaktionszeit eines Spielers mit weniger stabilen Verbindungen präziser wiederspiegeln. Siege-Spieler erhalten außerdem mehr Infos zum aktuellen Server-Status des Clients und zur Netzwerkverbindung. Ebenfalls neu dabei ist ein Skin für den Jäger-Operator. Dieser bekommt eine schnieke Piloten-Uniform.

