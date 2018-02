Am 6. März beginnt die neue Season von Rainbow Six: Siege. Dann gehen die neuen Inhalte von Operation Chimera und das Koop-Event Outbreak an den Start. Die wichtigste Neuerung der neuen Season sind die beiden Helden Lion und Finka. Über die war bislang nur wenig bekannt, ein Leak verrät jetzt aber angebliche Details zu den neuen Operator.

Auf Reddit sind einige Bildfetzen und Beschreibungen ihrer Gadgets aufgetaucht. Bei 4chan wurden etwa zeitgleich Infos zu den Waffen und Fähigkeiten gepostet. In beiden Fällen lässt sich die Glaubwürdigkeit unmöglich überprüfen, es könnte sich also auch um einen Fake handeln.

Die gesammelten Bildausschnitte zeigen die Gesichter und die Icons der beiden neuen Operator. Außerdem ist mit der V308 eine neue Waffe zu sehen, eine Sturmgewehr-Variante der Vector von Mira mit 50-Schuss-Trommelmagazin und ACOG-Visier. Bereits auf dem offiziellen Artwork (oben) war Lion mit einer Art Vector zu sehen.

Der Beschreibung in den Foren zufolge, sind die neuen Operator beide Angreifer. Das würde zum Outbreak-Event mit PvE-Fokus passen, womöglich folgen in der zweiten Season 2018 dann zwei Verteidiger. Lion soll mit einer Drohne namens EE-ONE-D ausgerüstet sein, die Gegner auch durch Wände hindurch orten kann, wenn sie sich bewegen.

Die Drohne bleibt 10 Sekunden aktiv und kann drei Mal pro Runde eingesetzt werden. Damit wäre Lion eine Mixtur aus Pulse und Echo, allerdings in der offensiven Rolle und damit bestens geeignet, um Roamer wie Caveira aufzuspüren.

Finka setzt (wie bereits bekannt war) auf Nanobots und heilt damit ihre verbündeten Angreifer bis zu zwei Mal pro Runde um 40 HP. Wie bei Doc auf Seite der Verteidiger, kann man damit Teamkollegen vorübergehend auf über 100 Lebenspunkte boosten. Liegt ein Kamerad verwundet am Boden, wird er mit 40 HP wiederbelebt.

Insgesamt wirken die Beschreibungen nicht völlig abwegig und decken sich mit der offiziellen Ankündigung. Ob an den Leaks wirklich was dran ist, erfahren wir aber erst auf dem Six Invitational 2018 in Montreal, wo die neue Season ausführlich vorgestellt wird. Wir werden euch von dort aus auf dem Laufenden halten.