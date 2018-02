Mit dem Start der ersten Season 2018 in Form der Operation Chimera, geht auch das neue Koop-Event Outbreak in Rainbow Six: Siege an den Start. Ubisoft hat auf dem offiziellen Blog jetzt Details zu der Mission verraten.

Outbreak ist demnach ein Teil von Operation Chimera und für drei Spieler ausgelegt. Ab dem 20. Februar sind die neuen Inhalte auf dem Test-Server spielbar, der Release folgt dann am 6. März. Während die neuen Operator und PvP-Maps auch danach bestehen bleiben, ist der Outbreak-Modus zeitlich auf vier Wochen begrenzt und endet am 3. April.

In Outbreak stürzt eine mysteriöse Raumkapsel aus dem Weltall in einer Stadt in New Mexico ab und infiziert deren Bewohner mit einem exotischen Parasiten, genannt Apex. Der verwandelt sie in groteske Monster. Da die Viecher kurz davor sind, die Quarantäne-Zone zu durchbrechen, werden die Operator der Rainbow-Einheit damit beauftragt, den Parasiten auszulöschen.

Neues Koop-Gameplay

Outbreak soll das bewährte Rezept von Siege in ein neues Szenario transportieren, unterschiedet sich aber in wesentlichen Punkten vom PvP:

Bis zu drei Teilnehmer spielen zusammen im im PvE-Koop

Es gibt insgesamt drei neue Maps speziell für Outbreak

Die Level sollen größer und offener sein als im Hauptspiel

Maps haben weitläufige Außenareale und sind linear aufgebaut wie in Left4Dead

Monster können die Umgebung zerstören und brechen zum Beispiel durch Wände

Es gibt 5 Typen von Infizierten mit eigenen Eigenschaften und Fähigkeiten

mit eigenen Eigenschaften und Fähigkeiten Manche Infizierte können explodieren, andere sind schwer gepanzert

Es gibt die Schwierigkeitsgrade "Normal" und "Pandemic" (sehr schwer)

In den Outbreak-Missionen sind nicht alle Operator spielbar, da manche Fähigkeiten nicht für den Modus geeignet sind. Was sollte beispielsweise die Hackerin Dokkaebi tun, die Monster auf dem Handy anrufen? Folgende Charaktere stehen in Outbreak zur Wahl:

Die beiden neuen Chimera-Operator Lion & Finka

Smoke

Ying

Buck

Kapkan

Ash

Doc

Tachanka

Glaz

Während des Outbreak-Events gibt es außerdem neue Skins und kosmetische Items in Form von kostenpflichtigen Lootboxen, den Outbreak Packs. Sie sind nur bis zum 3. April verfügbar und enthalten 50 verschiedene Gegenstände, Duplikate kommen nicht vor.

Vier Packs gibt es beim ersten Login während der Operation geschenkt, zusätzliche Lootboxen sind in der neu angekündigten Advanced Edition enthalten. Bisher bekannt sind z.B. Biohazard-Outfits für Glaz, Tachanka und Thermite.