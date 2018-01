Wie bereits angekündigt, wird Ubisoft auch 2018 vier neue Seasons für Rainbow Six: Siege veröffentlichen - jede davon mit zwei neuen Operator. Den Anfang macht die Operation Chimäre (Chimera), die während des Rainbow Six Siege Invitational (vom 13.-18. Februar in Montréal, Kanada) vorgestellt werden soll.

Bereits vorab gibt es jetzt ein Bild (siehe oben) und erste Infos zu den beiden neuen Charakteren. Demnach gehören sie zu einer Einheit zur Abwehr von CBRN-Waffen (chemische (C), biologische (B), radiologische (R) und nukleare (N) Gefahrstoffe).

Der erste Operator stammt aus Frankreich und setzt laut der offiziellen Beschreibung eine neuartige Drohne ein, um eine Quarantäne-Zone zu sichern und zu halten. Es könnte sich also um einen Verteidiger handeln, der mit seinem Gadget Bereiche verteidigt, ähnlich wie Echo.

Beim zweiten Operator handelt es sich offenbar um eine Wissenschaftlerin, die in Russland selbstauflösende Nanobots entwickelte, die verschiedene Anwendungsgebiete haben sollen.

Über welche Fähigkeiten die Bots verfügen, geht daraus nicht hervor. Auf Reddit wird spekuliert, dass sie ihr Gadget einsetzen könnte, um sich selbst und Teamkameraden Adrenalin-Boosts zu verabreichen.

Koop-Event Outbreak

Außerdem gibt es ein paar neue Infos zum kommenden Event Outbreak. Die Mission soll in einer Stadt in New Mexico spielen, wo die Spieler mit einer mysteriösen Infektion konfrontiert werden. Gespielt wird zu dritt im Koop.

Es wird vermutet, dass es sich bei den Gegnern um Mutanten oder Zombies handeln wird. Der Modus geht in der ersten Season an den Start und ist vier Wochen lang spielbar.

Dazu gibt es neue kosmetische Items, die in kostenpflichtigen Outbreak-Packs verkauft werden sollen. Gleichzeitig überarbeitet Ubisoft das Preismodell für Rainbow Six: Siege - nach Gegenwind aus der Community wird jedoch die Standard-Edition nun doch zum ursprünglichen Preis beibehalten und Ubisoft verschenkt einen Elite-Skin für Ash als Entschuldigung.

