Rainbow Six: Siege - Aufruhr um Preiserhöhug und Ubisofts Reaktion

Es dauerte nicht lange, bis die Spieler von Rainbow Six: Siege auf die kürzlich angekündigte Preiserhöhung und das Outbreak-Event reagierten. Die Reaktion fiel alles andere als positiv aus. Ubisoft kündigte bereits einige Änderungen an, alle Spieler lassen sich jedoch nicht zufriedenstellen.

Die Outbreak-Lootboxen des neuen Events und die damit zusammenhängende Preiserhöhung schlugen schnell Wellen im Internet. Veteranen von Rainbow Six: Siege regten sich darüber auf, mehr als Neulinge zahlen zu müssen, um alle Skins zu erhalten und andere Spieler waren über das Hinzufügen von nicht-erspielbaren Lootboxen an sich empört. Die drastische Preiserhöhung milderte den Aufruhr nicht.

Der bekannte Kritiker Jim Sterling kritisierte Ubisofts Vorgehen direkt in einem extra Video und John Bain, besser bekannt unter dem Namen TotalBiscuit, äußerte sich auf Twitter zur Situation.

Ubisoft really trying to piss away that good will they’ve been building up over Siege aren’t they? Playerbase steadily growing? Increase price 33%! That’ll put a stop to that! Pretty fair micro transactions that people were ok with for the most part? Gambling crates now!