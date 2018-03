Ubisoft schraubt aktuell emsig am Verkaufsmodell von Rainbow Six: Siege. Anfang des Jahres hagelte es erzürnte Fan-Resonanz, weil die Preise der verschiedenen Editionen des Shooters angehoben wurden, und man gleichzeitig die Standard-Fassung wegfallen ließ.

Dass diese Änderung im Verbund mit neuen Lootboxen angekündigt wurde, verschärfte die Lage zusätzlich. Ubisoft ruderte zurück, die Standard-Edition kehrte zurück. Jetzt steht auch das neue Verkaufsmodell für 2018 fest - ab dem 6. März treten die Änderungen in Kraft. Und auch die Starter Edition für 15 Euro wird überarbeitet.

Neue Starter Edition mit mehr Operatoren

Wer sich diese »Schnupper-Fassung« von Rainbow Six: Siege früher gekauft hat, bekam lediglich zwei spielbare Operatoren und 600 R6-Credits (die Premium-Währung). Die übrigen spielbaren Figuren musste man sich teils mühsam ergrinden.

Und vor einer Runde konnte es passieren, dass andere Spieler einem bei der Operator-Auswahl den einen Helden wegschnappen, den man zur Verfügung hat.

In Zukunft bekommt man in der Starter-Fassung sechs zufällig bestimmte Operatoren. Die übrigen muss man sich nach wie vor freischalten, allerdings entfallen künftig alle Kosten für Waffenaufsätze aller Operatoren.

Die sechs Operatoren der Starter Edition werden aufgeteilt in drei Angreifer und drei Verteidiger und rekrutieren sich aus einem möglichen Pool von zehn Figuren:

Ash

Thermite

Thatcher

Fuze

Sledge

Rook

Mute

Smoke

Jäger

Kapkan

Neue Standard-, Advanced-, Gold- und Complete Editions

Auch die teureren Verkausfassungen von Rainbow Six werden überarbeitet. Wer die Standard-, Advanced-, Gold- oder Complete Edition kauft, erhält alle 20 ursprünglichen Operatoren kostenlos freigeschaltet. Außerdem braucht man auch hier für keinerlei Waffenaufsätze mehr Renown (die normale Ingame-Währung).

Diese Änderungen gelten für alle Spieler von Rainbow Six - Neueinsteiger wie Veteranen. Wer Siege also bereits seit Jahren besitzt, aber einige der alten Operatoren noch nicht freigeschaltet hat, bekommt sie ab dem 6. März geschenkt. Aufgrund »technischer Beschränkungen« sei es Ubisoft allerdings nicht möglich, früher getätigte Renown-Käufe zu erstatten - so der offizielle Blog zum Update.

Mit dem Start von Operation Chimera wandert übrigens auch der neue Horde-Modus von den Testservern in den öffentlichen Betrieb. Alle Besonderheiten von Year 3 fasst unser Rainbow-Experte Phil in einem Video für euch zusammen: