Resident Evil 2 Remake - Original-Sprecher sind nicht mehr dabei

Das Remake von Resident Evil 2 findet ohne die bekannten Sprecher für Claire Redfield und Leon Kennedy statt. Das haben die bisherigen Stimmen Alyson Court und Matthew Mercer offiziell bestätigt.

Dabei wurden die Schauspieler ursprünglich sogar kontaktiert und sollten ihre alten Rollen als Synchronsprecher wieder einnehmen. Dass sie jetzt doch nicht dabei sind, liegt ihnen zufolge an der letztlich mit der Lokalisierung beauftragten Firma.

Der Streik soll nicht schuld sein

Die soll sich bewusst gegen Synchronsprecher entschieden haben, die Teil der SAG-AFTRA sind - was bei den beiden der Fall ist. SAG-AFTRA steht für die Synchronsprecher-Gewerkschaft »Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists«, die sich sich seit einer Weile immer wieder im Streik befindet.

Alyson Court zufolge soll das aber nichts mit der Entscheidung zu tun haben, da sie getroffen wurde, bevor der Streik am 21. Oktober 2016 ursprünglich begann. Court bedauert die Entscheidung und bedankt sich bei den Fans für ihre Unterstützung. Zudem erklärt sie, dass sie die Entscheidung respektiere, sofern sie auf einer neuen künstlerischen Vision für Resident Evil 2 basiere. Ginge es nur darum, Gewerkschaftssprecher auszuschließen, sei die Entscheidung für sie aber respektlos gegenüber den Künstlern und Fans.

Letztes Jahr hat Capcom offiziell ein Remake zu Resident Evil 2 angekündigt, nachdem Fans selbst an einer HD-Version gearbeitet hatten. Die Neuauflage soll für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden, ein Release-Termin ist noch nicht bekannt.