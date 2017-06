Vor ein paar Wochen wandte sich der Reddit-Nutzer SprayAnPlay mit einer ungewöhnlichen Bitte an die Entwickler von Rising Storm 2: Vietnam: Er wünschte sich, dass eine ganz bestimmte Palme von einer Map des Multiplayer-Shooters entfernt wird.

Was zunächst etwas abwegig klingt, macht mit der Erklärung des Spielers aber durchaus Sinn: Auf dem Social-News-Aggregator Reddit führte SprayAndPlay aus, dass das Gewächs massiv seine Flugkünste mit dem Huey-Helikopter beeinträchtige.

Zusammengefasst: Die Palme steht am Rand einer ansonsten mit dichten Bäumen umrandeten Landezone in direkter Nähe eines Missionsziels. Aufgrund dieser Nachbarschaft geraten Helikopter-Piloten schnell unter Feindbeschuss, wenn sie die Zone anfliegen - SprayAnPlay flog das Ziel deshalb stets schnell und im Tiefflug an, wendete seinen Huey um 180 Grad und landete, bevor ihn eine Rakete vom Himmel holen konnte.

Soweit so gut. Allerdings übersah der Spieler bei der anschließenden überstürzten Flucht regelmäßig die Palme, die den vermeintlich einzigen Ausgang aus der Landezone versperrt - und flog mit seinem Helikopter im Eifer des Gefechts immer wieder dagegen.

Die Entwickler konnten diese Argumentation offensichtlich nachvollziehen: Mit dem jüngst veröffentlichten Patch 1.01 für Rising Storm 2: Vietnam wurde die Palme entfernt. In den Patchnotes heißt es:

"Removed one specific tree from the landing zone in An Lao Valley, per a request from reddit user SprayAndPlay. We agree with you, sir!"