Robin Hood - Erste Bilder zeigen Ben Mendelsohn im Star-Wars-Gewand

Ein neuer Robin Hood-Film ist auf dem Weg. Nach Kevin Costners Darstellung in Robin Hood - König der Diebe (1991) versucht sich nun Kingsman-Star Taron Egerton als legendären Helden mit Pfeil und Bogen.

Die ersten Bilder aus dem kommenden Abenteuer-Kinofilm werfen auch einen Blick auf Ben Mendelsohn als Sheriff von Nottingham. Bereits im Star-Wars-Film Rogue One stellt er den Bösewicht dar. Auf dem ersten Bild aus Robin Hood scheint er sein Gewand aus Star Wars noch immer anzuhaben.

Die Handlung dürfte bereits hinreichend bekannt sein: Robin Hood aus der gleichnamigen britischen Saga wird als Adliger seines Besitzes beraubt und gehört fortan zu den Geächteten. Gemeinsam mit seinem Freund Little John (gespielt von Jamie Foxx), seinem Halbbruder Will Scarlett (Jamie Dornan), Bruder Tuck (Tim Minchin ) und weiteren Gesetzlosen sagt er dem fiesen und korrupten Sheriff von Nottingham (Ben Mendelsohn) den Kampf an. Der treibt die Dorfbewohner mit viel zu hohen Steuern in die Armut und knechtet sie. Robin und seine Gefährten überfallen und bestehlen die Reichen, um das Geld den Armen zu geben. Trotz eines lukrativen Lösegelds auf seinen Kopf würde niemand Robin Hood an den Sheriff und seinen Schergen verraten - auch die schöne Maid Marian (Eve Hewson) nicht.

Taron Egerton als Robin Hood im Herbst im Kino

Zur Besetzung gehören Taron Egerton (Kingsman), Ben Mendelsohn (Rogue One), Jamie Foxx (Django Unchained), Jamie Dornan (Fifty Shades of Grey), Tim Minchin (Californication) und Eve Hewson (The Knick). Die Regie führt Otto Bathurst (Peaky Blinders).

Das neue Robin Hood Abenteuer kommt am 20. September 2018 in die deutschen Kinos. Ein erster Trailer dürfte in Kürze eintreffen.