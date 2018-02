Rocket League - Wird von Hot Wheels als Spielzeugmarke umgesetzt

Rocket League wird als physisches Spielzeug umgesetzt, wie Kotaku vermeldet. Die Spielzeugauto-Marke Hot Wheels baut ein Stadion im Autofußball-Setting, in dem über Smartphone oder Tablet ferngesteuerte Boliden dem großen Ball hinterherjagen. Die folgende Grafik zeigt einen nicht finalen Entwurf des Spielsets.

Im Februar letzten Jahres haben Hot-Wheels-Fahrzeuge als DLCs ihren Weg in Rocket League gefunden, jetzt »erwidert Hot Wheels den Gefallen«. Der Octane und der Dominion sollen sich per Bluetooth steuern lassen und der Ball mit Infrarot erkennen, wenn ein Tor erzielt wurde. Eine mitgelieferte Ladestation sorgt für genügend Saft auf den Akkus. Zudem sollen im Set Hot-Wheels-Inhalte für Rocket League enthalten sein. Der Preis des physischen Spielzeugs beläuft sich auf gesalzene 180 Dollar.

Außerdem kündigte Entwickler Psyonix weitere Inhalte in Kooperation mit Hot Wheels an, die im Laufe des Jahres erscheinen sollen. Ob es sich dabei vielleicht sogar um mehr als ein paar neue Autos und Kosmetik, also eine voll ausgearbeitete Erweiterung mit Maps und Modi handeln könnte, bleibt zu spekulieren.