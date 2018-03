Hach, was ist der niedlich! Im Teaser zu Coffee Stain Studios' neuem Spiel Satisfactory beobachten wir ein Reptil-Hund-Mischwesen dabei, wie es ihm ziemlich egal ist, was um ihn herum passiert. Das putzige Kerlchen widmet sich lieber einer roten Frucht, während Geräusche im Hintergrund von schweren Maschinen zeugen.

Viel mehr als diesen Teaser gibt es von Satisfactory, dem neuen Spiel der Goat-Simulator-Macher, aktuell nicht zu berichten. Diesen Umstand kommentiert Coffee-Stain-Chef Anton Westbergh mit den Worten: »Wenn wir euch mehr erzählen würden, wäre es kein Teaser mehr, stimmts?«.

Eine Wirtschaftssim?

Das Logo des Titels und auch die (wenigen) Ereignisse im Teaser-Trailer lassen auf eine Form von Aufbau- oder Wirtschaftsimulation spekulieren.

Weitergesponnen könnte man vermuten, dass man in Satisfactory nicht nur Fabriken (engl. factories) zufriedenstellen (engl. to satisfy) muss, sondern vielleicht auch die Umwelt, in der man baut. Ob das wirklich zutrifft, erfahren wir wohl in den nächsten Monaten. Dann sollen nähere Infos folgen.

Coffee Stain planen, im Mai eine Closed Alpha für Satisfactory zu starten. Dafür könnt ihr euch über die Webseite anmelden.

