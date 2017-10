Sea of Thieves - Minimale Systemanfordungen bekannt

Rare hat die minimalen Systemanforderungen für Sea of Thieves bekannt gegeben. Die Angaben beziehen sich auf eine 720p-Auflösung und 30 Frames pro Sekunde. Das Piratenabenteuer verschlingt 60 Gigabyte an Speicherplatz auf der Festplatte und benötigt mindestens eine Geforce 650 oder eine Radeon 7750.

Die kompletten Voraussetzungen, damit die Schaluppen und Fregatten flüssig die Meere überqueren, lauten:

Betriebssystem: Windows 10 Anniversary (1607)

Prozessor: Intel i3 @2.9GHz / AMD FX-6300 @3.5GHz

Grafikkarte: Nvidia GeForce 650 / AMD Radeon 7750, mindestens 1 GB VRAM

Arbeitsspeicher: 4GB RAM

DirectX: 11

Festplatte: 60GB @5.4k RPM

Außerdem ist ein FOV-Slider an Bord, mit dem man das Sichtfeld der Ego-Perspektive einstellen kann. Dieses Features wird es sowohl auf dem PC als auch auf der Xbox One geben, da beide Versionen über eine Cross-Play-Funktion miteinander spielen können. Sea of Thieves erscheint voraussichtlich im ersten Quartal 2018.

