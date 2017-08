Erst geht der Publisher bankrott, dann will er die Rechte am eigenen Spiel nicht rausrücken - aber für Shadows: Awakening und seinen Entwickler Games Farm könnte das letztendlich ein Segen gewesen sein. 2014 brachte das Studio das einfallsreiche, aber im Test schwach umgesetzte Rollenspiel Shadows: Heretic Kingdoms auf den Markt - inklusive des vollmundigen Versprechens, schon 2015 kostenlos den zweiten Teil "Age of Demons" nachzuliefern.

Dem machte dann die Insolvenz von Publisher Bitcomposer einen Streich durch die Rechnung. So war das Team gezwungen, sich nach neuen Partnern und neuen Projekten umzusehen. Mit großem Erfolg: Heraus kam das um Längen bessere Action-RPG Vikings: Wolves of Midgard. Und jetzt will das Team mit der seitdem gesammelten Erfahrung, dem neuen Publisher Kalypso und endlich wieder den alten Rechten Shadows eine zweite Chance geben.

Remake und Fortsetzung in einem

Wie versprochen führt Shadows: Awakening die Geschichte des ersten Teils fort und kommt für dessen Besitzer kostenlos. Dazu enthält es aber auch den kompletten Vorgänger in einer verbesserten Auflage. Neukäufer erhalten also die komplette Geschichte, die rund 40 Stunden Spielzeit umfassen soll.

Deswegen bleibt auch die ungewöhnliche Grundidee des Spiels erhalten: Wir spielen einen Dämon, der die Seelen verschiedener Helden verschlingt und frei zwischen ihnen wechseln kann. So steuern wir in den taktischen Kämpfen zwar immer nur eine Figur, sammeln aber trotzdem eine Party an. Außerdem gleitet unser Dämon frei in die Schattenwelt hinüber, wo er andere Gegner trifft und sich Lösungswege für bestimmte Quests auftun.

Shadows: Awakening soll 2018 für PC, Xbox One und Playstation 4 erscheinen. Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Zum Zeitvertreib bis dahin empfehlen wir unsere Liste der besten aktuellen Diablo-Alternativen. Oder Sie schauen auf der Gamescom vorbei. Dort wird Awakening am Entertainment-Stand in Halle 8/B41 bereits anspielbar sein.

Shadows: Awakening - Screenshots ansehen