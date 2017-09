Shroud of the Avatar - Ultima-Erfinder bevorzugt Mobile Games

Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues war zuletzt im Gespräch, weil man Features gestrichen hat um den Release noch dieses Jahr erfolgen zu lassen. Nun wurde ein Interview mit Richard Garriott von der Dracon Con öffentlich. Dort wurde er gefragt, was er selbst spielt. Der Ultima-Erfinder erklärte, dass er vor allem Mobile Games bevorzugt.

Spiele, die er am PC durchgespielt hat, könne er an weniger als zwei Händen abzählen. Darunter seien Spiele wie Warcraft 1, Command & Conquer 1, Myst und Medal of Honor. Das Handy sei klar seine bevorzugte Spieleplattform. Er begründet es damit, dass er viel unterwegs ist und so mit dem Smartphone spielen kann.

Starr Long, der Produzent von Shroud of the Avatar, ist ebenfalls von Mobile Games begeistert. In einem aktuellen Entwicklervideo wurde passend dazu bekannt, dass für das MMORPG eine Version für das Smartphone geplant war.