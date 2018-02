Shroud of the Avatar gilt als geistiger Nachfolger der Ultima-Serie. Das liegt unter anderem daran, dass das Spiel vom Ultima-Erfinder Richard Garriott stammt. Die Entwicklung wurde über Kickstarter finanziert und nach langer Zeit im Early Access gibt es nun einen Release-Termin. Shroud of the Avatar erscheint am 27. März.

Auf der offiziellen Webseite ist bereits eine kostenlose Probeversion erhältlich, die einen großen Teil des Gameplays aus der Vollversion verspricht.

Über Shroud of the Avatar

Shroud of the Avatar soll kein MMORPG sein, sondern ein Rollenspiel, welches auf Wunsch als Multiplayer gespielt werden kann. Spieler können also alleine oder zusammen mit Freunden spielen. Die Geschichte soll aus fünf Episoden bestehen, die für über 40 Stunden Spielzeit sorgen. Der Aufbau des Charakters kommt ohne vorgefertigte Klassen aus. Die Anpassung kann anhand zahlreicher Fertigkeiten und Zaubersprüchen individuell gestaltet werden.

Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues - Screenshots ansehen