Die Skyrim-Mod Skyblivion hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, die Welt von The Elder Scrolls 4: Oblivion in moderner Engine nachzubauen. Wir hatten bereits früher Trailer gezeigt und den Stand des Mammut-Projekts verfolgt. Jetzt ist ein neues Video veröffentlicht worden, das die Hauptstadt von Cyrodiil und umliegende Gebiete zeigt. In gut vier Minuten zeigt sich die Stadt Anvil von ihrer schönsten Seite.

Die Modder lassen auch eigene kreative Ideen in das Projekt einfließen. Laut Video-Beschreibung auf YouTube »erkennt ihr neues, farbenfrohes Wetter, neue Bäume und Pflanzen, neue selbst designte Waffen, Tagesabläufe bei NPCs, überarbeitete Texturen und Modelle und eigene Kreaturen mit selbst erstellten Verhaltensweisen und Animationen.« Außerdem hört man im Trailer zu Skyblivion bereits Teile des neuen Soundtracks.

Man erkennt, dass das Modder-Team TES Renewal große Fortschritte mit Skyblivion macht. Das Ergebnis ist wirklich hübsch anzuschauen und zu -hören. Die Mod soll, wenn sie fertig ist, übrigens kostenlos zum Download angeboten werden. Ein Releasetermin steht indes noch nicht fest; in einem künftigen Charity-Livestream wollen die Modder den Fortschritt der Quests zeigen. Hier kommt ihr zur Website von Skyblivion.

Quelle: PC Gamer